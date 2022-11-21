مخرج بعيدا عن النيل: صورت 400 ساعة واخترت منهم 90 دقيقة فقط

أكد المخرج شريف القطشة سعادته بردود الأفعال التي وصلته عقب عرض فيلمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال شريف القطشة في تصريحات خاصة لصد البلد إنه قام بتصوير مادة توثيقة تصل إلي 400 ساعة إلا أنه اختار منها فقط ساعة ونصف لعرضها.

وقال شريف القطشه : تعاونت مع ذات المونتير الذي سبق وأن قدمنا معا أفلامي السابقة فبينا حالة من التفاهم، كما إنني أجيد استخدام المونتاج مما سهل علينا الأمر.

ونال فيلم "بعيدا عن النيل" إشادات من الجمهور والحاضرين الذين حرصوا على تحية صناعه والحديث معهم في ندوة بعد العمل، الذي قال مخرجه شريف القشطة إنه استغرق في تصويره فترة قصيرة، ولكن فترة المونتاج والتحضيرات النهائية دخلت في أكثر من عامين؛ بسبب جائحة كورونا.

وأشار شريف القشطة إلى أنه رصد جولة فريق مشروع النيل الموسيقي، الذي يضم مجموعة من الموسيقيين من دول كثيرة مطلة على النيل، واستمر في التصوير حوالي 4 أشهر، حصل خلالها على العديد من اللقطات والفيديوهات التي احتاجت وقتا طويلا في المونتاج.

يشارك فيلم "بعيدا عن النيل" في مسابقة آفاق السينما العربية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حيث يلجأ 12 موسيقيا من 11 دولة تطل على النيل إلى الموسيقى باعتبارها نموذجا للتعاون يتجاوز الحدود، وخلال جولة في الولايات المتحدة، تخضع رسالة الاتحاد لاختبار.