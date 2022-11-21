عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| إطلالة مثيرة لمايا دياب في قطر.. وتناول القهوة في هذا الوقت يصيبك بالسرطان

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

 

بعد الحجاب.. بلوجر شهيرة تثير ضجة بفستان سهرة أنيق.. شاهد

حرصت البلوجر نورهان قنديل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

بالدانتيل.. ياسمين صبري في إطلالة جذابة من افتتاح حفل كأس العالم.. شاهد

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعهيا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة خلال تواجدها في قطر والمشاركة في حفل افتتاح كأس العالم.

احذر.. تناول القهوة في هذا الوقت يصيبك بالسرطان

شرب القهوة مفيد لجسمك، ولكنه قد يكون ضارًا أيضًا إذا شربتها على معدة فارغة في الصباح. 

عندما تشرب فنجانًا من القهوة على معدة فارغة ، فقد يتسبب ذلك في إطلاق حمض الهيدروكلوريك داخل جهازك الهضمي.

العريس مش خبرة ..حبس والد عروس العذرية ومطالب بتعويض

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فيديو احتفالية من قرية المسلمية التابعة لنطاق ودائرة صان الحجر القبلية في محافظة الشرقية، وتظهر فتاة  فى المقطع فيديو يحملها أحد الأشخاص وهي تلوح بالتقرير الطبي الذي أثبت عذريتها.

هل يسبب العمى؟.. أضرار لن تتوقعها للتليفزيون في يومه العالمي

يحتفي العالم اليوم في الـ 21 من نوفمبر باليوم العالمي لـ التلفزيون، في حين أن معظم الخبراء يتفقون على أن مشاهدة الدائمة لـ التلفزيون قد لا تسبب ضررًا دائمًا، إلا أن هناك بعض المشكلات التي يمكن أن تتطور من التحديق في شاشة رقمية لفترات طويلة من الزمن. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

الدولار يقفز عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الذهب يتراجع بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

التردد متاح.. قناتان مفتوحتان تذيعان مباريات العرب بكأس العالم مجانا

موعد مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

حقيقة رفض محمد صلاح نجم ليفربول مصافحة سيدة في الكويت

الشريفة العفيفة وصلت يا بلد .. زفة بقرية المسلمية لإثبات عذرية فتاة

مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران مباشر الآن 0 - 0 فى كأس العالم

ترشيحاتنا

مواجهة جديدة بين قوات الفلبين والصين.. وأمريكا تتدخل

تأجيل إعادة محاكمة أحد شركاء حبارة في قضية رفح الثانية

خضت 7 اختبارات.. الفائز بجائزة المحفظ المثالي يشكر وزير الأوقاف على الشفافية

إنذارا نهائي لـ بوتين.. دبلوماسي أوكراني كبير يطالب ألمانيا بتهديد روسيا

أبو العينين: تعديل قانون الاتصالات يستهدف حماية الأمن القومي ومواجهة التجسس والإرهاب

خطر جديد.. أزمة غذاء طاحنة تهدد أوروبا بسبب الغاز الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحق نفسك.. الألم في أربع مناطق بالجسم مؤشر على وجود جلطة دموية

نشرة المرأة والصحة| إطلالة مثيرة لمايا دياب في قطر.. وتناول القهوة في هذا الوقت يصيبك بالسرطان

تظهر قبل أشهر من اكتشافه .. 3 علامات لسرطان الأمعاء إياك تجاهلها

بملابس جريئة.. مايا دياب تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

فيديو

بعد القط والأخطبوط والناقة.. عنزة تشارك في توقعات مباريات كأس العالم "فيديوجراف"

هكذا تحدى المرض.. غانم المفتاح حديث افتتاح كأس العالم| تغطية خاصة

مطلعتش مصرية .. أكلة غريبة انتشرت على جروبات الطبخ ما قصتها ؟

بسبب الفيروس المخلوي التنفسي .. حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ