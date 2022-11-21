نشرة المرأة والصحة| إطلالة مثيرة لمايا دياب في قطر.. وتناول القهوة في هذا الوقت يصيبك بالسرطان

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

حرصت البلوجر نورهان قنديل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعهيا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة خلال تواجدها في قطر والمشاركة في حفل افتتاح كأس العالم.

شرب القهوة مفيد لجسمك، ولكنه قد يكون ضارًا أيضًا إذا شربتها على معدة فارغة في الصباح.

عندما تشرب فنجانًا من القهوة على معدة فارغة ، فقد يتسبب ذلك في إطلاق حمض الهيدروكلوريك داخل جهازك الهضمي.

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فيديو احتفالية من قرية المسلمية التابعة لنطاق ودائرة صان الحجر القبلية في محافظة الشرقية، وتظهر فتاة فى المقطع فيديو يحملها أحد الأشخاص وهي تلوح بالتقرير الطبي الذي أثبت عذريتها.

يحتفي العالم اليوم في الـ 21 من نوفمبر باليوم العالمي لـ التلفزيون، في حين أن معظم الخبراء يتفقون على أن مشاهدة الدائمة لـ التلفزيون قد لا تسبب ضررًا دائمًا، إلا أن هناك بعض المشكلات التي يمكن أن تتطور من التحديق في شاشة رقمية لفترات طويلة من الزمن.