إعلان الطوارئ في نيويورك .. ماذا يحدث؟

أفاد البيت الأبيض في بيان اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك بسبب الثلوج الكثيفة مع العواصف الثلجية التي ضربت المنطقة.

ووفقا للبيت الأبيض، وجه الرئيس الأمريكي، بتخصيص أموال فيدرالية لإزالة عواقب تردي الطقس.

وجاء في البيان: "الليلة الماضية، أعلن الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لاستكمال الجهود الحكومية والمحلية للرد على حالة الطوارئ الناتجة عن تساقط الثلوج بكثافة والعواصف الثلجية الشديدة".

وبذلك فوض الرئيس الأمريكي وزارة الأمن الداخلي والمتخصصين الآخرين في وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية (FEMA) ببذل جهود لمساعدة السكان.

من جانبها قالت قناة NBC التلفزيونية، إن حاكمة الولاية كاثي هوكول قد وصفت تساقط الثلوج بأنه "تاريخي". كما أعلنت عن نشر قوات الحرس الوطني للمساعدة في مكافحة الثلوج.

ووفقا لمحطة WABC الإذاعية، حطمت الولاية رقما قياسيا لكمية الثلوج التي تساقطت خلال 24 ساعة، وبلغ ارتفاع الثلوج في بعض الأماكن في مقاطعة إيريه حوالي المترين.