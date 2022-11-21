تجميد إرسال الأسلحة.. دولة أوروبية ترفض مساعدة أوكرانيا

قال وزير دفاع ليتوانيا، ارفيداس أنوشوسكاس، إن بلاده قررت عدم تسليم أوكرانيا، مدافع هاوتزر ذاتية الدفع موجودة حاليا بحوزة الجيش الليتواني.

وقال أنوشوسكاس في ختام جلسة مجلس دفاع الدولة في فيلنوس: "تم اتخاذ القرار بأننا سنرسل إلى أوكرانيا القذائف التي تستخدمها هذه المدافع".

ولم يكشف سبب عدم إرسال هذه المدافع إلى أوكرانيا، وقال: "قيمة مساعدتنا العسكرية لأوكرانيا تقدر بـ232 مليون يورو".

وأشار وزير دفاع ليتوانيا، إلى أن حجم مساعدات بلاده لأوكرانيا، يتجاوز حاليا 640 مليون يورو من الناحية النقدية.

وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات الليتوانية الفريق فالديماراس روبشيس، أن بلاده لا تستطيع تزويد أوكرانيا بمدافع الهاوتزر وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات NASAMS، لأن الجيش الليتواني نفسه يحتاج لهذه الأسلحة، ليتمكن من أداء مهامه، بما في ذلك داخل الناتو.