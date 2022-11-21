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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

دبي
دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك فى دبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 486 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 311.63 مليون درهم و411 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 992.6 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي فى دبي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد  تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق فى دبي من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 43 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

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وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 220.04 مليون درهم منها 28 رهنا لأراض بقيمة 50.44 مليون درهم و77 رهنا لفلل وشقق بقيمة 169.6 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 35 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 20 مليون درهم.

منطقة البرشاء

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 55.28 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 8 ملايين درهم.

دبي الاراضى الشقق التصرفات العقارية مليون درهم

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