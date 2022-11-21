خبير تربوي: رفع مستوى التعليم يساهم في التغلب على أزمة الزيادة السكانية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رفع مستوى التعليم يساهم في التغلب على أزمة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن هناك علاقة بين المستوى التعليمي وكثرة الإنجاب، حيث تزداد معدلات الولادة مع انخفاض التعليم.





وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبيرة التربوية، إن وزارة التعليم تهتم حاليًا بحل مشكلة التسرب من التعليم، مؤكدة أنه بحل هذه المشكلة سيتم الوصول لجودة التعليم، لتشجيع الفئة الأكثر حرمانًا من التعليم على الذهاب للمدارس.

وطالبت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبيرة التربوية، بضرورة اتخاذ اجراء حاسم من أجل إيقاف الزيادة خاصة وانها فاقت الحد، ولابد من وضع ضوابط صارمة، مشيرة الى أن مفاتيح الزيادة السكانية فى مصر معروفة، منها على سبيل المثال، ضرورة تفعيل قوانين التعليم الإلزامى أى أن الأب يكون مسئول عن تعليم ابنائه فى المرحلة الابتدائية، وفى حاله عزوفه عن تعليم الابناء يتم محاسبته لأن هذا الإجراء سوف يؤدى إلى تقليل عدد الأبناء خاصة فى الأسر الفقيرة التى تنجب أطفال على اعتبار أنهم مصدر للدخل.

وأوضحت الخبيرة التربوية أنه لابد أن نبدأ من التعليم الأساسى واستثمار طاقات الأطفال والشباب فى الاجازة الصيفية وتحسين عقول التلاميذ من خلال تدريبهم على تحمل المسئولية واعلاء قيمة العمل والانتاج، ولو حتى بدأنا بأنشطة بسيطة من خلال مراكز الشباب وفرق الكشافة بالمدارس، حتى يصبح لدينا شباب قادرين على تحمل المسئولية يعرفون أهمية العمل والانتاج وبالتالى يصبح لدينا منتج قادر على الاستيعاب والتأهيل بدلا من اضاعة الوقت وإفساد الشباب وإهدار طاقاتهم.

وشددت على أهمية تنظيم حملة إعلامية موسعة من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي ورفع الوعي الطلابي حول مخاطر الزيادة السكانية وكيفية السيطرة عليها.

وأوضحت الخبيرة أن توعية الطلاب بأبعاد القضية السكانية فى مصر من خلال:

-إعادة النظر فى المناهج الدراسية، بحيث تتم إضافة معلومات التربية السكانية فى المناهج الدراسية الأساسية فى المراحل المختلفة والدراسات الاجتماعية والعلوم والبيئة.

-تدريب المدرسين على تكريس المعلومات الخاصة بقضايا السكان والتنمية، والعمل على إقناعهم تأثير الزيادة السكانية على حياة المصريين، حتى يستطيعوا إقناع الطلاب بذلك، فى تغيير قيم الطالب يبدأ بتغيير قيم المدرس.

-تقييم تأثير المعلومات التى يتم تدريسها للطلبة عن قضايا السكان والتنمية على قيم وإدراك الطالب بهذه القضايا، وتطوير المناهج بما يعظم الاستفادة منها.

وأضاف حجازي خلال لقائه بالدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عدم ذهاب الطلاب للمدارس يعتبر جريمة، يرتكبها أولياء الأمور.

وأكد وزير التعليم، أن التعليم حق للطفل يكفله القانون، موضحًا أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون لنشر ثقافة حقوق الطفل، لأن الوزارة لديها 5000 مدرسة للتعليم المجتمعي و60 مركزًا للموهوبين.