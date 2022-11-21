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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب حزب “المؤتمر”: خروج 16 ألف طبيب من مصر خلال 3 سنوات

ندوة حزب المؤتمر
ندوة حزب المؤتمر اليوم

أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، في كلمته خلال ندوة المنظومة الصحية في مصر بمقر الحزب بالتجمع الخامس، على أهمية الصحة والتعليم في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد مرشد في كلمته في افتتاح ندوة حزب المؤتمر، أن ما يقوم به الحزب هو استعداد حقيقي لبدء جولات الحوار الوطني.

وحذر الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، من هروب الكفاءات المصرية من النظام الصحي، مدللا علي أن الإحصائيات تشير إلي خروج 16 ألف طبيب خلال السنوات الثلاثة الماضية مما أدي إلى وجود أزمة دائمة في هذا المجال.

وأكد مرشد أن النظام الصحي في مصر مقلوب والحل يبدأ بتصحيح المسار.

حزب المؤتمر المنظومة الصحية الجمهورية الجديدة طبيب الحوار الوطني رئيس حزب المؤتمر

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