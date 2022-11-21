اليمن: ميليشيا الحوثي تستهدف ميناء الضبة النفطي بـ"مسيرة مفخخة"

أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أقدمت، اليوم “الإثنين”، على تنفيذ عملية تخريبية وإرهابية جديدة استهدفت ميناء الضبة النفطي في حضرموت، بمسيّرة مفخخة، أثناء تواجد إحدى السفن التجارية بالميناء.

ونددت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بهذا الهجوم الإرهابي، مؤكدة أن هذه العمليات الإرهابية لن تثنيها عن مواصلة العمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني، والعمل مع كافة الجهات بالدولة لمواجهة التهديدات الحوثية ومسيرات إيران التي حاولت اليوم استهداف الميناء لمضاعفة حربها الشرسة التي تشنها على الشعب اليمني، لتفاقم بذلك الأزمة الاقتصادية، وتزيد من معاناة اليمنيين في كافة المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأعمال غير المسؤولة تستهدف تشتيت الجهود الحكومية ومسؤوليتها تجاه الشعب اليمني، وتجعل من بيئة الاستثمار في اليمن بيئة طاردة يتحمل نتائجها الشعب اليمني كافة فئاته.