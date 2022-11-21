35 ألف جندي.. إجراء عاجل من بولندا لحماية البلاد

قال نائب رئيس وزراء بولندا، ووزير الدفاع، ماريوس بلاشتشاك، إن تم زيادة عدد قوات الدفاع الإقليمية البولندية لتتجاوز 35 ألف شخص.

وكتب بلاشتشاك على “تويتر” "تجاوز عدد قوات الدفاع الإقليمية 35 ألف جندي! هذه خطوة مهمة نحو تحقيق القدرات العملياتية للفرع الأصغر للقوات المسلحة البولندية".

ومهمة قوات الدفاع الإقليمية البولندية، التي تأسست في عام 2017، هي حماية ودعم السكان المحليين، ومساعدة خدمات الإنقاذ في حالة الكوارث الطبيعية والحوادث الأخرى، ودعم القوات العملياتية، وأداء الجزء غير العسكري من مهام إدارة الأزمات في وزارة الدفاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ممثل وزارة الدفاع البولندية، ميخال مارتشينياك، أن بولندا لا تشارك في إنشاء نظام "Sky Shield" للدفاع الجوي الأوروبي، لأن هذا سيعيد البلاد إلى الوراء لمدة عدة سنوات.

وقال مارتشينياك للصحفيين، اليوم الاثننين: "العنصر الذي أريد التعليق عليه هو غياب بولندا في المبادرة الألمانية لإنشاء نظام دفاع جوي وصاروخي مشترك".

وتابع: "أولا، هذه مبادرة ألمانية لم يوافق عليها حلف الناتو، وتشارك فيها 14 دولة عضو في الناتو بالإضافة إلى فنلندا، وتهدف هذه المبادرة إلى بناء أو إجراء بحث حول إمكانية بناء نظام دفاع جوي وصاروخي لأوروبا، وفي المرحلة الحالية لا تحتاج القوات المسلحة البولندية إلى المشاركة في مبادرات من هذا النوع، بسبب أنه تتم في بولندا عملية بناء نظام دفاع جوي متكامل ونظام دفاع صاروخي".

وأضاف: "نظام الدفاع الجوي البولندي أقوى بكثير من أنظمة الدفاع الجوية للدول المشاركة في هذه المبادرة".

وأوضح: “ستعيدنا المشاركة في هذه المبادرة من حيث القوات المسلحة إلى الوراء لمدة عدة سنوات”.