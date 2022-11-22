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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي: جماعة الإخوان العدو الأساسي للدولة المصرية

نشات الديهي
نشات الديهي

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر رسمت خريطة للعلاقات الدولية والخارجية بشكل كامل،  من خلال تحديد مصلحة الدولة المصرية.

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نشأت الديهي: مفيش ثوابت في السياسة ومصر تبحث عن مصالحها

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نشأت الديهي: مصر تستهدف زراعة 100 مليون شجرة لمضاعفة المساحة الخضراء

وقال نشات الديهي في برنامجه “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن”، :" إعادة هندسة العلاقة الخارجية للدولة المصرية تسير بشكل مخطط، فمدرسة الخارجية المصرية رصينة وراسخة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يفهم جيدًا ما يحدث في الاقليم  من نزاعات وأزمات، وهذا الأمر ظهر في الكثير من الملفات"".

 

 ولفت إلى أن العلاقات المصرية الإسرائيلية مرتبطة بشكل تام بالقضية الفلسطينية، وعدم القبول بالمستوطنات ، معقبًا: "الثوابت المصرية في القضية الفلسطينية لم تتغير، ولدنا على هذه الثوابت بشرف وكرامة" 

 

  وأشار إلى ان جماعة الإخوان الإرهابية هي العدو الأساسي للدولة الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أن كافة الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة ولدت جميعًا من رحم الإخوان. 

الديهي نشأت الديهي مصر الإخوان اخبار التوك شو

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