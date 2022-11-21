تدشين مسابقة أوائل الطلبة بجميع المراحل التعليمية في الفيوم

استقبلت اليوم الدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم ،النائب عبد القادر الجارحى عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بالفيوم ، والدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ ومسئول لجنة التعليم بحزب مستقبل وطن ، بمكتب مدير المديرية، وذلك لمناقشة مسابقة أوائل الطلبة تحت رعاية حزب مستقبل وطن.

وأشارت مدير المديرية إلى أن اللقاء استعراض مناقشة الاستعدادات لمسابقة أوائل الطلبة لجميع المراحل بمدارس الفيوم ، وبحث آليات تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة.

كما اللقاء تتضمن مجالات المسابقة وتصنيف الأسئلة ، حيث شملت نسبة ٢٥% أسئلة ثقافية عامة والمشروعات القومية و٧٥% أسئلة تعليمية من المناهج الدراسية طبقا للمرحلة التعليمية، والاتفاق على تشكيل لجنة للمتابعة والإشراف على المسابقة وتوزيع آليات العمل.

كما أشارت مدير المديرية إلى أنه سيتم تنفيذ المسابقة على عدة مراحل، وسيقوم الحزب بتكريم جميع الطلاب المشاركين فى المسابقة.

وأوضحت مدير المديرية أن المسابقة تهدف إلى، تعزيز قيم التفوق العلمى لدى أبنائنا الطلاب، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وتنمية مهارات التواصل والقيادة والعمل بروح الفريق لدى أبنائنا الطلاب، و اكساب الطلاب مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات.

وفي نهاية اللقاء، أشادت مدير المديرية بالجهود المثمرة التى يقوم بها حزب مستقبل وطن، في تقديم الدعم لتعليم الفيوم، ومنها تنفيذ تلك المسابقة المتميزة وأثرها الفعال فى تعزيز قدرات أبنائنا الطلاب، كما تعمل على بناء الثقة وتبادل الخبرات بين طلاب مدارس الفيوم .

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