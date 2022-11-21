استاذ علم نفس: عريس فتاة الشرقية ليس لديه وعي أو ثقافة

قال الدكتور فتحي الشرقاوي، استاذ علم النفس بجامعة عين شمس، إننا لا نربي أولادنا على الثقافة الجنسية، مطالبا بتدريس الثقافة الجنسية لطلابنا في المدارس بدءاً من طلبة التعليم الابتدائى والإعدادى ثم الثانوى.

وأضاف الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عى قناة ETC اليوم الإثنين، أنه يتوقع أن يكون العريس صاحب واقعة الطلاق بسبب العذرية ليس لديه أى وعى أو ثقافة جنسية على الإطلاق، مطالبا الآباء بكيفية تربية أبناءهم على القيام بمسئولياتهم كأزواج في المستقبل، قائلا: "لابد من وجود هذين الخطابين العاجلين التعليمي والأسري لأولادنا وبشكل عاجل".

وتابع: "القضية ليست مخاطبة المقبلين على الزواج فقط أو المتزوجين، ولكن نتحدث عن الأسر التى تربي هؤلاء المقبلين على الزواج وهى المعضلة الأساسية لدينا"، مشيرا الى أن العلاقة بين الزوجين في واقعة زفة العذرية بعد تصالحهما وعودتهما كزوجين أتوقع أن تكون الحياة بينهما والعلاقة مهزوزة ومتوترة للغاية".