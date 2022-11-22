أخبار التعليم| تحذير عاجل بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .. مقهي في شبرا يعلن الحرب على التسرب المدرسى .. صور

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كيف يساهم التعليم فى الحد من الزيادة السكانية؟.. خبير تعليم يجيب

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رفع مستوى التعليم يساهم في التغلب على أزمة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن هناك علاقة بين المستوى التعليمي وكثرة الإنجاب، حيث تزداد معدلات الانجاب مع انخفاض التعليم.

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: انتخابات الاتحادات الطلابية فرصة لتعليم الطلاب حقوقهم الديمقراطية

يترقب طلاب الجامعات عقد انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 بالجامعات، والتي اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجرائها بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

آداب كفر الشيخ تنظم ندوة حول دور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ندوة في كلية الآداب اليوم "الإثنين"، تحت شعار "جامعات أقوى من المخدرات"، بعنوان "دور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات "، برعاية رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي.

جامعة حلوان: التكافل الاجتماعي يحل صعوبات الدراسة علي المستحقين للدعم

تسعى الجامعات إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقدم يد العون لهم فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجاتهم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة.

وسط حضور طلابي كبير.. عمرو يوسف في ضيافة جامعة عين شمس

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، اليوم، ندوة حوارية فنية مع الفنان عمرو يوسف افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس الندوة واشراف الدكتور حاتم ربيع رائد الأسرة.

ممنوع جلوس الطلبة.. مقهي في شبرا يعلن الحرب على التسرب من التعليم.. صور

تنتشر ظاهر التسرب من التعليم بين طلاب المراحل الأولي من الدراسة وهي من الظواهر الخطيرة المنتشرة بشكل كبير في مختلف المجتمعات، حيث تؤثر في الطفل سلبا وتعيق نمو المجتمع وتطوره، وتقدمه في مختلف مجالات الحياة، وتحدث هذه الظاهرة للعديد من الأسباب أغلبها الاجتماعية .

ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا للطفولة

نظم مكتب الجوائز التابع لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الدراسات العليا للطفولة لإستعراض قواعد الترشح لجوائز الدولة ومناقشة المعايير والشروط والمتطلبات للجوائز وكيفية التسجيل من خلال الموقع الرئيسي للجامعة.

معرض منتجات يدوية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية بنات عين شمس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس، معرضا للمنتجات اليدويه للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يتم تدريبهم وتأهيلهم برعاية مؤسسة هوب سيتى برئاسه د. أمل عزت، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية والدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تشريعات تكفل الحقوق.. توصيات ندوة تنمية الطفولة في الوطن العربي بكلية البنات

عقدت المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل بكلية البنات جامعة عين شمس ندوة افتراضية بعنوان "آفاق تنمية الطفولة في الوطن العربي"، شارك فيها مجموعة من الأكاديميين والباحثين المصريين والعرب.

تحذير عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرا عاجلا لمديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023.