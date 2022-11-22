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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم .. الحكم علي المتهم بقتل تاجر أعلاف وسرقته بالشرقية

صدى البلد

تصدر  محكمة جنايات الزقازيق، ، برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم رئيس المحكمة، اليوم حكمها علي  شاب بتهمة قتل تاجر يعمل لديه وسرقة مبلغ من المال بمحافظة الشرقية . 

تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث القضية عندما أحالت جهات التحقيق "عبد الله ص."، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لأنه قتل المجني عليه "زكريا  ف"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله لسرقته، وحال استغراق المجني عليه نومًا انهال عليه بالضغط على رقبته فاستيقظ المجني عليه وقاومه فتعدى عليه المتهم بالضرب مستخدمًا "قطعة حديدية" فشل مقاومته وعاود التعدى عليه بالضغط على رقبته قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته علي النحو المبين بالأوراق.

وتضمن أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، سرق المتهم هاتف محمول ومبلغ مالي مبينان وصفًا وقدرًا بالأوراق، والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك ليلًا وحال كون المتهم خادمًا بالأجرة للمجني عليه ومن داخل مكان مسور بحائط على النحو المبين بالتحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم ضبط المتهم وبالعرض علي النيابة أحالته محبوسًا إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

 

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