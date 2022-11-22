بـ 73 أداة رقابية.. مواجهة برلمانية ساخنة مع وزير السياحة والآثار اليوم

يواجه أعضاء البرلمان، وزير السياحة والآثار بـ 73 أداة رقابية، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تنوعت ما بين طلبات إحاطة تناولت ترميم الآثار والمناطق الأثرية، كما تضمنت الأدوات الرقابة طلبات مناقشة تدور حول سياسة الحكومة بخصوص السياحة العلاجية والاستشفائية.

ومن المرتقب مناقشة طلب الإحاطة من أحد أعضاء البرلمان، بشأن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق بدون مرافق.

هذا وأجل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، امس، أخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

جاء ذلك بعد ان انتهي المجلس مناقشة مواد مشروع القانون