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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسمنت يتخطي 1500 جنيه .. أسعارمواد البناء في مصر اليوم 22-11-2022

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء فى مصر

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر،اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

 

أسعار مواد البناء اليوم 

 

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار مواد البناء( الحديد و الأسمنت) في مصر اليوم الثلاثاء كالتالي:

 

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء:

 

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الثلاثاء، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1638جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الثلاثاء، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1600جنيه لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الثلاثاء 1615 جنيها للطن الواحد .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 1720جنيها للطن الواحد .

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء عند 1640جنيه للطن الواحد  .

واستقر سعر أسمنت لافارج اليوم الثلاثاء عند 1620جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الثلاثاء 1553جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت قنا اليوم الثلاثاء 1560جنيه للطن .

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الثلاثاء  1528 جنيها للطن.

 

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الحديد يتخطى 20 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء الآن في مصر

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أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الثلاثاء

سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 19650 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الثلاثاء عند 19600جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الثلاثاء 19550جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 19550جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء نحو 19400جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الثلاثاء نحو 19300جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد عطية اليوم الثلاثاء 19000جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الثلاثاء 19000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الثلاثاء  نحو 19000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الثلاثاء نحو 19000جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء  19550جنيه للطن الواحد.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

مواد البناء الحديد اسعار الحديد أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

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