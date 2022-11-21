قرارات جديدة في كأس العالم بشأن الوقت الضائع والتسلل.. جهاد جريشة يوضح

لـ الفيفا

أكد جهاد جريشة الخبير التحكيمي أن حكام كأس العالم 2022 لديهم تعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بضرورة احتساب وقت بدل ضائع بشكل مُختلف في المونديال.

وقال جهاد جريشة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حكام كأس العالم لديهم تعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم بضرورة احتساب الوقت الضائع بالكامل وهذا ما تسبب في وجود وقت بدل ضائع بشكل مُختلف في المونديال".

وأضاف: "ولكني أرى أن الوقت بدل الضائع في مباراة أمريكا ضد ويلز كان مبالغا فيه".

وختم جهاد جريشة حديثه قائلا: "حالات التسلل بكأس العالم لا تحتمل الأخطاء لكونها تعتمد على الذكاء الاصطناعي ولا يتدخل فيها العنصر البشري".

