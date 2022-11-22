فرج عامر يوجه رسالة لأعضاء نادي سموحة قبل الانتخابات.. ويعلق على عدم إعادة مباراة مصر والسنغال.. بالفيديو

حل المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

تعليق ناري من فرج عامر على عدم إعادة مباراة مصر والسنغال

قال المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، إن اتحاد كرة القدم لم يؤدى دوره في قضية إعادة مباراة مصر والسنغال.

وأوضح: "مصادري في اعادة مباراة مصر والسنغال مصادر عالمية واتحاد الكرة المصري لم يتحرك بالشكل المطلوب لإعادة المباراة..



وأشار: "الكلام اللي قولته كان مصدره الإعلام والصحافة العالمية"، مضيفا: "الصحافة البريطانية والفرنسية تحدثت كثيرا عن هذه القضية وشرحت كل الأوضاع وهاجمت رئيس الاتحاد الدولي هجوم كبير وقالت إن المنتخب المصري المفروض كان ميكملش المباراة وسردت كل الأحداث منها محاولة تهديد محمد صلاح بالقتل".

فرج عامر يتوقع بطل كأس العالم 2022

توقع المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، بطل كأس العالم 2022.

وقال: "أتوقع البرازيل أو إنجلترا أو فرنسا"، متابعا: "إنجلترا صاحبة أقوى دوري في العالم، ولديها ذخيرة كبيرة من اللاعبين".

وأضاف: "فرنسا فريق كبير ولديها افضل مدرسة كرة في العالم"، لافتا: " استبعد الأرجنتين لأن دفاعها سيئ وألمانيا من الممكن أن تصل لقبل النهائي".

فرج عامر يكشف سبب عودته لانتخابات سموحة مرة أخرى

قال المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، إن سبب عودته للترشح لإنتخابات نادي سموحه هي رغبة أعضاء النادي في عودته.

وأوضح المهندس محمد فرج عامر،:" أعضاء نادي سموحة يرددون دائما ولا يوم من أيام، وما قمت به داخل النادي انجاز كبير".

وأضاف فرج عامر:" من أهم أخطائي خلال رئاسة نادي سموحة هي اختيار المساعدين في عملي، متابعا:" المساعدون لي خلال رئاسة نادي سموحة تحولوا إلي مراكز قوي ولم أكن أعرف ذلك.

وأكمل:" المساعدون لي خلال رئاسة نادي سموحة خلقوا صراعات مع الأعضاء ولم أكن أعلم ذلك، لافتا إلي أنه كان يتواجد في نادي سموحة خلال رئاسته بشكل يومي"، مؤكدا: “أعضاء النادي قالولي ولا يوم من أيامك”.



فرج عامر: المجلس الحالي لسموحة اشترى لاعبين أجانب تعبانين محققوش حاجة

قال المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، إن من أسباب سقوطي في الانتخابات الماضية هو فريق كرة القدم.

وأضاف : "شائعات انتشرت أني ضيعت فلوس نادي سموحة على فريق كرة القدم وتسببت في سقوطي"، مشيرا: ""المجلس الحالي لسموحة اشترى لاعبين أجانب في كل الألعاب تعبانين محققوش حاجه".



فرج عامر: جلسات مجلس إدارة سموحة ستذاع على الهواء

قال المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، إنني وصلت بفريق الكرة في نادي سموحة إلى أعلى مستوى.

وأضاف: "نادي سموحة في الماضي كان اسمه سموحا ومحدش كان عايز يدخله"مشيرا: : "من أسباب سقوطي في انتخابات الماضية هو فريق كرة القدم"، موضحا: "شائعات انتشرت أني ضيعت فلوس نادي سموحة على فريق كرة القدم وتسببت في سقوطي".

وتابع: "سأحترم أي عقد في النادي، سواء مرتبات أو أجور أو غيرها"، مؤكدا: "جلسات مجلس إدارة سموحة ستذاع على الهواء".



فرج عامر: لائحة نادي سموحة متفصلتش من أجلي

قال المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، إن لائحة نادي سموحة لم تفصل من أجل فرج عامر، معقبا: "لائحة نادي سموحة متفصلتش من أجل فرج عامر".

وأضاف": "أكثر من 18 ألف عضو بنادي سموحة وافقو على لائحة النادي"، مشيرا: "الانتخابات مباراة رياضية بين المرشحين"، مضيفا: "الأمن ضعيف داخل النادي والكثير يضرب بعضه داخل النادي، والأعضاء ".



وأوضح المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة،: "معرفش مين اقوى منافس لي في انتخابات نادي سموحة حاليا، وهناك 4 مرشحين"، متابعا: ""فريق نادي سموحة لكرة القدم ضعيف حاليا"، لافتا: "النادي به عضويات شرفية حاليا ولكني كنت مانعها".





فرج عامر: هشتغل ترزي لتحقيق ما يتمناه أعضاء نادي سموحة

قال المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، إنني ملتزم بكل الأجهزة الفنية في كل الألعاب بنادي سموحة.

وأضاف : "أنا هشتغل ترزي لتحقيق ما يتمناه أعضاء نادي سموحة"، مشيرا: " "سأحترم أي عقد في النادي، سواء مرتبات أو أجور أو غيرها"، مؤكدا: "جلسات مجلس إدارة سموحة ستذاع على الهواء".



عامر: هذا أول قرار سأتخذه حال نجاحي في إنتخابات نادي سموحة

قال المهندس محمد فرج عامر المرشح لرئاسة نادي سموحة، إن أول قراراته في حالة نجاحه في إنتخابات نادي سموحه هي إلغاء العضويات الشرفية.

وتابع عامر خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"عضوية نادي سموحة كانت بمليون جنيه في وقت رئاستي".

وأضاف المرشح لرئاسة نادي سموحة،:""معرفش قيمة عوضية النادي حاليا كام ولكنها أصبحت أقل من وقت رئاستي"، متابعا:"النادي به عضويات شرفية حاليا ولكني كنت مانعها".

وأكمل المهندس محمد فرج عامر المرشح لرئاسة نادي سموحة،:" رئيس الجامعة التي يدرس بها نجلي استلم ابني لرفضي منح عضوية لدكتورة الأسنان الخاصة بأولاده ببلاش".



فرج عامر: كنت أختار العضو الجديد في سموحة بثمن غال

قال المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، إن عضوية نادي سموحة كانت بمليون جنيه في وقت رئاستي".

وأضاف المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "معرفش قيمة عوضية النادي حاليا كام ولكنها أصبحت أقل من وقت رئاستي".

وأشار: "هناك ما يقرب من 80 عضو في نادي سموحة"، مضيفا: "كنت بختار العضو الجديد في نادي سموحة بثمن غالي والمبلغ كاش".





فرج عامر: أنا أكتر رئيس على مستوى الأندية ضخ فلوس

قال المهندس محمد فرج عامر المرشح لرئاسة نادي سموحة، إنه أكتر رئيس نادي في تاريخ مصر ضخم أموال داخل نادي.

وتابع فرج عامر خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "أنا مجنون بسموحة وعندي غيرة علي النادي.. إحدى بناتي قالتلي أنت مجنون يا بابا لما قمت بصرفه من أموال علي النادي".

وأضاف فرج عامر: "كنت بدفع رواتب العاملين في سموحة من جيبي الخاص، لمدة 4 شهور خلال فترة كورونا.. الأولوية كانت لسموحة علي حساب عملي الخاص".





فرج عامر يوجه رسالة لأعضاء نادي سموحة قبل الانتخابات.. فيديو

وجه المهندس محمد فرج عامر المرشح لرئاسة نادي سموحة، رسالة لأعضاء مجلس نادي سموحة أن ينتخبوا ويختاروا الذي يمليه عليهم ضميرهم.

وتابع عامر خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"أنا عاوزكم تروحوا النادي تختاروا اللي أنتو حابينه دون أن يملي أحد عليكم ذلك.

وأوضح:" كنت بدفع رواتب العاملين في سموحه من جيبي الخاص، لمدة 4 شهور خلال فترة كورونا، متابعا:" الأولوية كانت لسموحة علي حساب عملي الخاص".





فرج عامر: فرع الأهلي في العلمين لن يكف الأعضاء مليما واحدا

قال المهندس محمد فرج عامر، المرشح لرئاسة نادي سموحة، إن النادي الأهلي حصل على أرض العلمين بعد تخلي سموحة عنها.

وأضاف محمد فرج عامر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مجلس إدارة سموحة قال مش عايزين أرض العلمين فتم إلغاء الأرض".

وأشار فرج عامر إلى أن "الكابتن محمود الخطيب البطل في الحصول على أرض العلمين"، مضيفا: "ثمن متر الأرض التي حصل عليها الأهلي في العلمين يتجاوز الـ10 آلاف جنيه"، متابعا: "وقعت على اتفاقية سريعة في أزمة عملين التي حصل عليها النادي الأهلي وتركها سموحة، و24 جهة تلقت شكاوي ضدي بسب أرض العلمين".

وأكد: "الأهلي عشقي الثاني بعد نادي سموحة، ولم أفكر يوما في الحصول على عضوية الأهلي.. دائعا عايز سموحة هو اللي يكسب وهزمت الأهلي كثير، وبعت عدد أكبر من اللاعبين للزمالك".



ولفت المرشح لرئاسة نادي سموحة، إلى النادي الأهلي سينشئ نادي في العلمين دون أن يكف أعضاءه مليما واحدا، موضحا: "حصول الأهلي على أرض العلمين رفع الظلم عنى أمام أعضاء نادي سموحة"، مضيفا: "معرفش مين يتحاسب عن أزمة أرض العلمين في سموحة ولكن مجلس الإدارة ترك الأرض".