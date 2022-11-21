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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم منتخب السعودية السابق : موسيماني اسم كبير في عالم التدريب

صدى البلد

أكد تيسير الجاسم نجم المنتخب السعودي السابق، ونائب رئيس أهلي جدة، أن الحنوب إفريقي بيتسو موسيماني اسم كبير في عالم التدريب.
وقال تيسير الجاسم، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "موسيماني اسم كبير في عالم التدريب وأتمنى أن يستغل التوقف الدولي بشكل أفضل".
وأضاف: "النتائج قبل التوقف لم تكن جيدة، وموسيماني يحتاج لدراسة اللاعبين بشكل أفضل".

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