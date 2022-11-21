نجم منتخب السعودية السابق : موسيماني اسم كبير في عالم التدريب

أكد تيسير الجاسم نجم المنتخب السعودي السابق، ونائب رئيس أهلي جدة، أن الحنوب إفريقي بيتسو موسيماني اسم كبير في عالم التدريب.

وقال تيسير الجاسم، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "موسيماني اسم كبير في عالم التدريب وأتمنى أن يستغل التوقف الدولي بشكل أفضل".

وأضاف: "النتائج قبل التوقف لم تكن جيدة، وموسيماني يحتاج لدراسة اللاعبين بشكل أفضل".