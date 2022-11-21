جاريث بيل يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة ويلز وأمريكا بكأس العالم

فاز جاريث بيل بجائزة رجل مباراة ويلز وأمريكا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقاد بيل منتخب بلاده ويلز للتعادل مع أمريكا ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتعادل منتخب ويلز مع أمريكا بهدف لمثله على ستاد أحمد بن علي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وحصد بيل الجائزة بعدما سجل هدف بلاده الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من ركلة جزاء تحصل عليها بعد عركلته من قبل مدافع أمريكا.

وتضم المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 منتخبات إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز.

ويُعد هدف بيل هو الأول لويلز في بطولات كأس العالم منذ 64 عامًا.