أمريكا وويلز الأفضل.. إبراهيم عبد الجواد يعلق على نتائج مباريات كأس العالم

علق الإعلامي الرياضي ابراهيم عبد الجواد، على نتائج مبارايات كأس العالم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "الماتشات لسه مسخنتش بس امريكا و ويلز الافضل حتى الان، انجلترا هجومها رائع بس دفاعها مش علي نفس المستوى، السنغال كان تستحق التعادل علي الاقل، المنافسة بين أمريكا وويلز عالمركز الثاني هتبقى قوية".

فاز جاريث بيل بجائزة رجل مباراة ويلز وأمريكا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقاد بيل منتخب بلاده ويلز للتعادل مع أمريكا ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتعادل منتخب ويلز مع أمريكا بهدف لمثله على ستاد أحمد بن علي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وحصد بيل الجائزة بعدما سجل هدف بلاده الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من ركلة جزاء تحصل عليها بعد عركلته من قبل مدافع أمريكا.