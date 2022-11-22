علي الحجار: 12 أغنية جديدة ومسرحية خلال الفترة القادمة.. فيديو

أكد الفنان علي الحجار، أنه جار العمل على 12 اأغنية جديدة، مشيرة إلى انه قاربت على الإنتهاء منها، وستكون جاهزة خلال الفترة القادمة.

وقال علي الحجار، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن هناك ألوان مختلفة يتم تقديمها من الغناء خلال تلك الفترة، مؤكدا أن البعض منها مميز، فالفنان أحمد مكي يقدم أغاني راب مميزة، وأيضا “فرقة المدفعجية”، قدموا أغنية رائعة في مسلسل “100 وش”.

موسيقية في المقام الأول

وتابع الفنان علي الحجار، أنه جار العمل خلال تلك الفترة على مسرحية جديدة، مؤكدا أن تلك المسرحية ستكون موسيقية في المقام الأول، والتمثيل بها سيكون أقhttps://web.facebook.com/Elhekayashow/videos/543701400931800ل.