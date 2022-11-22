ضبط لحوم ودجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج.. والتموين يكثف حملاته

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، منذ قليل، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 110 كيلو لحوم بأختام مزورة ومذبوحة خارج السلخانة، كما تم ضبط 38 طبق دجاج مُنتهي الصلاحية، دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط ضبط 110 كيلو لحوم بأختام مزورة، ومذبوحة خارج السلخانة، كما تم ضبط 38 طبق دجاج مُنتهي الصلاحية، دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

وأكد "إبراهيم" أنه قد تم تحرير المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.