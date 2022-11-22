حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي مش سياسي.. والميزانية كانت التحدي الأكبر

علق الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على فعاليات الدورة ال 44 من المهرجان المقامة حاليا.



وقال حسين فهمي في حواره على قناة " الاولى الفضائية" :" لما بسافر مهرجانات خارج مصر أشاهد تواجد نظام محدد للملابس لكل المشاركين في المهرجانات".

وتابع حسين فهمي:" يجب أن يتواكب الشكل مع المضمون القيم المقدم داخل فعاليات المهرجان".

وأكمل حسين فهمي:"التحدي الأكبر في المهرجان كان الميزانية في ظل مشاركة نجوم كثر في المهرجان من مختلف أنحاء العالم".

وتابع حسين فهمي :" يشارك في مهرجان القاهرة السينائي أفلام من مختلف أنحاء العالم، والمهرجان ليس مهرجان سياسي وهو مهرجان فني".

وعن شخصيته الفنية قال حسين فهمي:" أهلي وجهوني نحو الثقافة والقراءة بشكل كبير وكنت أقرا كثيرا، والثقافة شيء مهم جدا وكنت ابحث دائما عن كتب ثقافية في مجالات مختلفة".

