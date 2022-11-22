أهالي حدائق الأهرام يستغيثون من انتشار القمامة

استغاث عدد من أهالي حدائق الأهرام، من انتشار تلال القمامة؛ خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض.

وقال الأهالي: نعاني نحن سكان حدائق الأهرام بالبوابة الرابعة، من تراكم تلال القمامة التي تهدد حياتنا، حيث تؤدي إلى انتشار الأمراض بصفة مستمرة، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها؛ مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت”.

وأَضافوا: أصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التي ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة.

وناشدوا المسئولين، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها، للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01275165956.

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