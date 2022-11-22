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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي حدائق الأهرام يستغيثون من انتشار القمامة

صدى البلد

استغاث عدد من أهالي حدائق الأهرام، من انتشار تلال القمامة؛ خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض.

وقال الأهالي: نعاني نحن سكان حدائق الأهرام بالبوابة الرابعة، من تراكم تلال القمامة التي تهدد حياتنا، حيث تؤدي إلى انتشار الأمراض بصفة مستمرة، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها؛ مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت”.

وأَضافوا: أصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التي ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة.

وناشدوا المسئولين، التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها، للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01275165956.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدول والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بعة شكاوي المواطنين تفعيل شكاوي تلقي شكاوي المواطنين

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