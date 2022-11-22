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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

يعاني من الزهايمر.. سيد أحمد تغيب عن منزله بالمقطم منذ 9 أكتوبر

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد حسن يستغيث بخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد” للبحث عن قريبه المتغيب.

وقال في استغاثته: “سيد أحمد عبد المجيد، البالغ من العمر 68 عاما، يعاني من الزهايمر، وتغيب من يوم 9 أكتوبر 2022 من المقطم بمحافظة القاهرة، برجاء ممن يتعرف عليه يتواصل على الرقم التالي: 01009373521”.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تلقي شكاوي المواطنين تفعيل شكاوي تلقي شكاوى واستفسارات

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