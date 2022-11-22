سكان الحي السادس بمدينة نصر يستغيثون من الظلام الدامس بالشوارع

استغاث سكان الحي السادس بمدينة نصر بالمسئولين، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لعدم وجود أي إنارة كافية؛ ما يعرض حياتهم للخطر.

وقالت المواطنة زينب شاهين، في شكواها: "نعاني نحن الحي السادس من عدم وجود إنارة كافية وعند دخول الليل تتحول المنطقة إلى ظلام دامس، مما يتسبب في خوف الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر في الطريق.

ووجهت القارئة في رسالتها، نداء، إلى المسئولين لإنارة الطريق، الذى يتعرض المارة فيه للرعب بسبب ظلام الرؤية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.