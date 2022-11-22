اتمشى في شوارع دول العالم وأنت في سريرك.. ببلاش

مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران حول العالم وكذلك الإقامة داخل فندق مميز، أصبح من الصعب السفر والتنزه بين دول العالم المختلفة، وكذلك إذا أتيحت لك الفرصة وترغب في تفقد المدينة التي ترغب بزيارتها قبل تكبد أي أموال، إليك الحل وأنت جالس في سريرك من خلال تطبيق.

اتمشي فى شوارع دول العالم وانت في سريرك.. ببلاش

يتيح موقع “driveandlisten” ميزة التنزه بين شوارع أشهر مدن العالم داخل سيارة تتحكم فيها من هاتفك المحمول أو من الكومبيوتر الخاص بك، كما يمكنك من الاستماع لمحطات الراديو داخل السيارة بضغطة زر؛ وبالتالي فإن التنزه ومشاهدة شوارع المدينة التي تريدها “لايف” على سبيل المثال، لندن، مدريد، ميامي، باريس، بدون حجز تذكرة طيران أو إقامة فندقية بمجرد اتصالك بالإنترنت.

اتمشي فى شوارع دول العالم وانت في سريرك.. ببلاش

كل ما عليك فعله هو الضغط هنا ، وستجد نفسك داخل مقصورة سيارة حقيقية وتتحكم في الاستماع إلى محطات الراديو المحلية التي ستلقى إعجابك، بالإضافة إلى سماع ضجيج الشوارع أو لا، حسب اختيارك.

الممتع في الأمر هو سهولة استخدام الموقع، حيث في أعلى اليمين قائمة مدن العالم الشهيرة التي تتفقدها وتختار منها ما تفضله، وبالأسفل خيار تفعيل الراديو، وأسفله سماع ضوضاء الشارع.

اتمشي فى شوارع دول العالم وانت في سريرك.. ببلاش

يذكر أن فكرة موقع “driveandlisten” من تنفيذ طالب دراسات عليا يدعي “إركام” بدرس بجامعة ميونخ الألمانية، ونجحت فكرته في حصد 15 مليون زيارة لموقعه.

يمكنك مشاركة تجربة التنزه في شوارع مدينتك بتسجيلها عبر الفيديو، وإرسالها للموقع الذى سيقوم بدوره بعرضها لملايين المستخدمين من هنا، كما يمكنك تحميل التطبيق على هاتفك الأندرويد من هذا الرابط.