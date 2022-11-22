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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يجمعون القمامة.. لافتة مذهلة من مشجعي اليابان بكأس العالم| شاهد

مايسيبش قمامة وراه..
مايسيبش قمامة وراه.. لافتة مذهلة من مشجعي اليابان بعد مباراة

بعد مباراة مثيرة في كأس العالم لكرة القدم بين قطر والإكوادور، اكتظت المدرجات ببقايا طعام، أكواب وأغلفة متناثرة من قبل المشجعين في ستاد البيت.

لكن الجماهير اليابانية أبت أن ترحل إلا بعد تنظيف المدرجات بعد المباراة البقاء، حيث اصطفوا في نظام مذهل وبدأوا في جمع القمامة من على الأرض وأسفل الكراسي داخل ستاد البيت في قطر.

سرعان ما انتشر مقطع الفيديو الخاص بفعلهم على وسائل التواصل الاجتماعي وجمع آلاف التعليقات من المستخدمين الذين أعربوا عن تقديرهم للجماهير اليابانية.

بداية تداول المقطع 

شارك الفيديو في الأصل منشئ المحتوى البحريني «عمر الفاروق» على إنستجرام حيث تم نشره وتداوله على عدة منصات أخرى.

ويظهر للمشجعين اليابانيين وهم مسلحون بأكياس قمامة كبيرة ويشرعون في تنظيف المدرجات بعد أن غادرت الحشود المشجعة لـ قطر والإكوادور الملعب.

سارت الجماهير اليابانية الطيبة عبر المدرجات لالتقاط القمامة حتى يغادروا المكان تمامًا كما وجدوه.
 

ظهر الفاروق وهو يسأل هؤلاء الناس "لماذا تفعل هذا؟" وردًا على ذلك، قالت إحدى اليابانيات: "نحن يابانيون، ولا نترك القمامة وراءنا، ونحترم هذا المكان".

كما قاموا بجمع الأعلام التي أسقطها المشجعون، مضيفين أن "لها احترام".

https://www.instagram.com/reel/ClN3WSIIKLF/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

كأس العالم قطر اليابانيين

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