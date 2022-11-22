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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طفاية الحريق بنستخدمها غلط.. إزاي تطفي عربيتك لو ولعت | فيديو

طفاية الحريق بنستخدمها
"طفاية الحريق" بنستخدمها غلط.. ازاي تطفي عربيتك لو ولعت

لا تخلو سيارة من “طفاية” الحريق، فهي أحد أهم عناصر الأمان فى حالة حدوث حريق سواء للمحرك أو لداخل مقصورة السيارة، فكم من أشخاص فقدوا سياراتهم لعدم تمكنهم من إخماد حرائق مركباتهم بالرغم من استخدام “الطفاية” بالشكل الصحيح.

ليكشف خبراء السيارات عن الطريقة الأفضل لإخماد حريق السيارة فوراً بإستخدام “طفاية حريق” واحدة، دون ما نشاهده من استخدام عدد كبير بلا فائدة، وفى أقل من دقيقة بدون بذل مجهود يذكر.

https://www.tiktok.com/@nhin4321/video/7167182977116474651?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

لكي تتمكن من إخفاد أى حريق ينشب فى سيارتك لا قدر الله، عليك إغلاق غطاء المحرك “الكبوت” فوراً، ومن ثم توجيه المطفأة من أسفل المحرك موجهها للأعلى، الأمر الذى سيمنح ثواني لإفراغها من أى ركاب، ومنع تفاقم الوضع للأسوأ.

وبالطبع عليك من الحين للآخر فحص وسائل أمان سيارتك وعلى رأسهم “طفاية الحريق"، حتى تكون مستعدة بالفعل للتدخل فى أي وقت تتعرض فيه السيارة لمثل هذ النوعيات من المشكلات.

كذلك التحلي بالهدوء لتتمكن من التصرف بشكل صحيح، وإفراغ السيارة تماماً من أى راكب، وحمايتها من التلف بشكل كامل واستبدال الجزء المتضرر فقط.

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