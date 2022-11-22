محمود عبدالحكيم: أشفق على السعودية بسبب الأرجنتين وميسي

أكد محمود عبدالحكيم نجم النادي المصري السابق أنه مشفق على المنتخب السعودي بسبب مواجهة الأرجنتين فى بداية مشوار الأخضر فى كأس العالم 2002 مونديال قطر.

ويلتقي منتخب السعودية مع الارجنتين، في الثانية عشر ظهر الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال عبدالحكيم في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا»، المذاع على قناة «المحور»: «أنا مشفق على المنتخب السعودي بسبب مواجهته لمنتخب الأرجنتين، والمصنف الأقوى لحصد اللقب».

وعن الفارق الفني بين المنتخبين قال: «كفاية ميسي، المنتخب السعودي هيعاني أمام الأرجنتين ، أتمنى فوز تونس على الدنمارك، وعلي معلول يعد حلا هجوميا مميزا»

واختتم حديثه قائلا: «منتخب تونس قوي والمواجهة لن تكون سهلة على الدنمارك».