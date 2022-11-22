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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات لتدعيم ضوابط العلاقات الأسرية على أسس دينية بمراكز الشباب في سيناء

ندوات لتدعبم ضوابط
ندوات لتدعبم ضوابط العلاقات الأسرية للمقبلين على الزواج


نفذت  مديرية الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء سلسلة ندوات في مراكز الشباب لتدعيم العلاقات الأسرية  علي أسس دينية للمقبلين على الزواج  ،وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.


أندية الفتاة 

 


وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن تنفيذ الندوات  من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، وذلك لعقد لقاءات توعوية على مستوى الأندية ومراكز الشباب ( الإدارة المركزية للبرامج الثقافية "أندية الفتاة"). 

وأضاف  كليب راشد،   أن الندوات تهدف إلى التعرف على المفاهيم الدينية والمجتمعية وضوابط العلاقات الأسرية والأبعاد الدينية والنفسية والاجتماعية والطبيعة.
لافتا الى أن من أهم المحاور التي تتضمنها الندوات: كيفية اختيار الإنسان لشريك حياته، وأهم ضوابط الخطبة وأحكامها والتعرف على فقه الزواج فى الإسلام.. فضلا عن التعرف على أسس السعادة الزوجية وأسس التربية الصالحة للأولاد . 

وأشار،  الى تنفيذ ندوة بمركز شباب مدينة العريش ..حيث ألقى المحاضرات كل من: الشيخ محمود رجب والشيخ ابراهيم جاد الكريم والشيخ محمد معتوق والشيخ أحمد حسن..تحت إشراف ناصر العزازي مدير مركز شباب العريش. 

كما تم تنفيذ ندوة بمركز شباب عاطف السادات، والقي المحاضرات أعضاء مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية وهم كل من: الشيخ ابراهيم كمال والشيخ أحمد الشامى، تحت اشراف مدير المركز محمد جمعة..

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سيناء العلاقات الاسرية دينية الشباب

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