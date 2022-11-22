البرلمان يدخل على خط أزمة مشروبات الطاقة ومخاطرها على الأطفال.. ويطالب بمنع بيعها لتسببها في حالات الوفاة المفاجئة

تحذير برلماني من انتشار مشروبات الطاقة وخطورتها على الأطفال

أضرار صحية خطيرة.. برلماني يطالب بمنع بيع مشروبات الطاقة للأطفال

صحة النواب: مشروبات الطاقة تسببت في تعدد حالات الوفاة المفاجئة

شهدت الأيام القليلة الماضية تحذيرات واسعة من الخبراء والمتخصصين بشأن تناول مشروبات الطاقة التي يقوم الأطفال والشباب بتناولها بكثرة، حيث تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات ضربات القلب بشكل مبالغ فيه، مما يؤدي إلى حدوث وفاة في بعض الأحيان.

وصرحت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، عن هذا الأمر قائلة إنه انتشر في الآونة الأخيرة إقبال عدد من الأطفال والطلاب على تناول مشروبات الطاقة، خاصة بعد أن رصدت إدارة عابدين التعليمية إقبال عدد من الطلاب على شراء وتناول هذه المشروبات، فى اعتقاد لديهم أنها تعطيهم طاقة حقيقية، وهذا غير صحيح، لأنها مشروبات غازية لا تنفع الجسم، ولكن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مقاومة الأنسولين، مع ما يصاحب ذلك من مخاطر صحية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تناول هذه المشروبات تسبب في تعدد حالات الوفاة المفاجئة، بالإضافة لأضرارها الجسيمة على الطلاب فى هذه السن، فقد أصبحت "موضة" بين الطلاب، وعلى أولياء الأمور مراقبة ومتابعة أولادهم كي لا تؤدى هذه الظاهرة إلى أضرار جسيمة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بنشر الوعي بأخطار مشروبات الطاقة ومنع دخول أي طالب حال تناوله مشروب طاقة داخل المدرسة، كما طالبت بمنع بيع مشروبات الطاقة بجميع أنواعها إلى من هم دون سنة الـ18 سنة، حيث وجهت خطابا إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لحظر بيع "مشروبات الطاقة" لمن هم دون سن الـ18 عاما بالمخالفة لقواعد بيع هذا النوع من المشروبات.

فيما وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تحذيرا من خطورة تناول الأطفال مشروبات الطاقة، لما تسببه من أضرار صحية خطيرة.

جاء ذلك في طلب إحاطة، تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن انتشار بيع "مشروبات الطاقة" لمن هم دون سن الـ18 عاما بالمخالفة لقواعد بيع هذا النوع من المشروبات.

وقال أبو العلا: “انتشر في الآونة الأخيرة إقبال عدد من الأطفال على تناول مشروبات الطاقة بالمخالفة لتعليمات بيعها، لما لها من أضرار صحية جسيمة”.

وأضاف النائب أنه قبل أيام رصدت إدارة عابدين التعليمية إقبال عدد من الطلاب على شراء وتناول هذه المشروبات، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم للتحذير من هذه الظاهرة الخطيرة لتأثيراتها الصحية على من هم دون 18 سنة.

وحذر أيمن أبو العلا، من أن تناول مشروبات الطاقة للأطفال له أضرار صحية جسيمة ومضاعفات خطيرة تستوجب التحرك لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال المتابعة والإرشاد.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الإسراع في عمل حملات توعية من مخاطر تناول هذا النوع من المشروبات على الأطفال.

وشدد النائب أيمن أبو العلا، على وزارة التموين، ضرورة العمل بتفعيل أجهزتها الرقابية المختلفة على المحال والأكشاك للتأكيد على منع بيعها لمن هم دون الـ18 عاما.