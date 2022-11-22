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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد السمان: زيارة الرئيس السيسي لقطر تعبر عن دعم مصر لها سياسيا

صدى البلد

قال الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء السابق؛ إن زيارة الرئيس السيسي إلى قطر ومشاركته في هذا الحدث الهام يدل على التعبير عن الدعم السياسي لدولة قطر لأنها على الرغم من انا هذا الحدث رياضي لكن الدعم سياسي في المقام الأول.

أضاف أحمد السمان خلال لقائه في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية مع الإعلامية رشا مجدي؛ أن لمصلحة البلدين التقارب في العلاقات على أكثر من مستوى لأن هذا الحدث له تأثيرات إيجابية ضخمة على الدولة القطرية وعلى البعد السياسي وعلى نجاح دولة قطر في التنظيم لهذا الحدث الرياضي الكبير .

أوضح مستشار رئيس الوزراء السابق؛ أن قطر قامت بصرف 200 مليار دولار حتى تتمكن من استضافة المونديال على أرضها وهذا لم يعد عليها بالأرباح بشكل كبير إلا أنها استفادت من هذا الحدث في تطوير البنية التحتية لديها وتنمية البنية الأساسية كما رسخت لإدارة القوى الناعمة لها وإبراز التعاون والسلام.
 

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