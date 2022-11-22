مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم عدة قرارات جديدة عاجلة في كتاب دوري ، لتنظيم سير العملية التعليمية، والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، وتحسين الخدمات التربوية والتعليمية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ونص الكتاب الدورى على اتخاذ جميع المديريات التعليمية والإدارات المختصة بديوان عام الوزارة، والجهات التابعة اللازم نحو ما يلي:

وقف التحويلات لطلاب الثانوية العامة 2023

قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالنسبة لشئون الطلاب، وقف التحويلات لطلاب الثانوية العامة 2023 ، إلا من خلال الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة

حيث شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ألا تتم التحويلات لطلاب الثانوية العامة 2023 إلا للحالات الضرورية التي تستدعي ذلك فقط

رحلات مدرسية للطلاب لزيارة المشروعات القومية

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ايضا ، تنظيم رحلات مدرسية للطلاب لزيارة المشروعات القومية

وقال وزير التربية والتعليم ان الهدف من تنظيم رحلات مدرسية للطلاب لزيارة المشروعات القومية ، هو:

تعريف بما تم إنجازه على أرض الواقع من هذه المشروعات

وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم

اكتساب مهارات التعلم الذاتي وإثراء الثقافة والمعرفة لدى الطلاب بالأحداث الجارية على كافة المستويات، من خلال البحث، والدراسة والاطلاع المباشر

تطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني ب 50% من المدارس بنهاية التيرم الاول

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تطبيق المرحلة الثانية لليوم الرياضي، وكذا اليوم الثقافي والفني بالمدارس، وفترات المشاهدة من خلال إضافة نسبة (۲٥٪) الثانية من المدارس على مستوى كل إدارة تعليمية

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سينتهي الفصل الدراسي الأول بتطبيق نسبة (٥٠٪) من المدارس، مع استمرار تفعيل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالتوعية بقضايا البيئة، والمناخ حتى نهاية العام الدراسي

تسجيل الغياب لطلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية العامة

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وخاصًة طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

قرار عاجل بشأن معلمي الانشطة في المدارس

اصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بالنسبة لشئون المعلمين: نص على السماح لمعلم الأنشطة بالعمل بالحصة، وفق العجز والزيادة، والتغطية لليوم الرياضي والثقافي بالمدارس، وتفعيل وحدة التواصل والدعم للمعلمين بالمديريات التعليمية والتعامل بجدية مع أي شكاوى ترد إلى الوحدة، وبحثها بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها، وإزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين.

استغلال فراغات المدارس والتوسع في انشاء المدارس الجديدة

اصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لمديريات التربية والتعليم بموافاة الوزارة ببيانات وافية عن المدارس غير المستغلة بالكامل أو المدارس التي بها فراغات غير مستغلة؛ للتوسع في إنشاء النماذج الجديدة للمدارس مدارس التكنولوجيا التطبيقية - المدارس اليابانية - مدارس النيل وغيرها)، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع المستثمرين الجادين، بالإضافة إلى متابعة استكمال أعمال الصيانة للمباني المدرسية.

تأمين مشدد ل امتحانات الشهادة الاعدادية لمنع الغش والتسريب

أما بالنسبة لضبط سير العملية التعليمية، وعقد الامتحانات بالمدارس شدد وزير التربية والتعليم على تحقيق الانضباط التام داخل المدارس والمتابعة الجادة لسير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم مع بذل أقصى جهد ممكن لتعظيم الاستفادة من أدوارها التربوية

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التأمين المشدد لامتحانات الشهادة الإعدادية، ومنع أي تسريب أو محاولات للغش واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري، حيال من يخالف ذلك

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية؛ لإعداد مفردات اختبارية ل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وإعداد مدربين من الموجهين بالمديريات التعليمية - وفق النظام الجديد في كل التخصصات - على صياغة المفردات الاختبارية، والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة، وعلى آلية وضع الأسئلة ليتولوا بدورهم تدريب المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية، وعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي،

وقرر وزير التربية والتعليم ان تشتمل الورقة الامتحانية ل امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة (٨٥٪) باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى (۱٥٪) يجيب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كامًلا ورقيًا احتياطي، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد جداول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.

مصير امتحانات طلاب اولى ثانوي الذين لم يتسلموا التابلت

شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة قيام مدير المدرسة بالعرض علي مدير الإدارة التعليمية فيما يتعلق بطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتسلموا التابلت أو تأخر استلامهم له حتى منتصف ديسمبر؛ والموافقة على أن يعقد امتحانهم ورقيًا، ويتولى مدير المدرسة إدارة الامتحانات وفق القواعد المقررة، والإشراف الكامل على التقدير وإعلان النتيجة.

قرار عاجل بشأن انتشار مشروبات الطاقة في المدارس

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، ونشر الوعي الصحي، واتخاذ اجراءات الحظر التام لبيع مشروبات الطاقة داخل المدارس وكذا حظر بيع أية منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو تمثل خطرًا على صحة أبنائنا الطلاب، والتنسيق بين مديريات التعليم و المحافظة، ومديرية الأمن للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في محيط المدارس، والتواصل مع أولياء الأمور لحثهم على توعية أبنائهم بعدم شراء المنتجات الغذائية الضارة بصحتهم، وكذا نشر الوعي الصحي بين الطلاب، وتوجيههم إلى الالتزام بالممارسات الصحية السليمة، حفاظًا على الصحة العامة والنمو السليم لهم.

تحرك عاجل بشأن انتشار الفيروس التنفسي المخلوي في المدارس

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مديريات التربية والتعليم بضرورة التواصل مع السادة أولياء الأمور، من خلال اجتماعات مجالس الآباء، وغير ذلك من وسائل، واتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان، خاصًة فيما يتعلق بالتعامل مع الطلاب والبيئة المحيطة في حال ظهور أية أعراض مرضية عليهم، والتنسيق مع فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة لاستخراج الشهادات الصحية لكافة أعضاء لجان استلام الوجبات المدرسية، وذلك من خلال قيام الطبيب الزائر بكل مدرسة بتوجيه أعضاء كل لجنة لإجراء الكشف الطبي بموجب خطاب معتمد من الطبيب المختص بالمدرسة، التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي.