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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

لتنمية قدرات الشباب.. لقاءات حوارية بين علماء الأزهر وطلاب جامعة العريش

وفد علماء الأزهر
وفد علماء الأزهر في لقاءهم برءيس جامعة العريش

عقد علماء الأزهر الشريف عدة  لقاءات حوارية مع شباب جامعة  العريش شمال سيناء،  بمختلف الكليات ركزوا خلالها على أهمية استعادة الثقة لدى الشباب وتحمل المسؤولية والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية ورفع والوعي لديهم. 
في اطار زيارة علماء الأزهر الي سيناء ،  بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف  ، والتي تأتي  انطلاقًا من الدور التوعوي والمعرفي للأزهر الشريف في سبيل مواجهة الانحرافات السلوكية والفكرية التي تحاول زعزعة أمن المجتمع واستقراره. 


كما تناول علماء الأزهر الشريف على الجانب الفكري للشباب، من خلال مناقشات مباشرة مع الشباب والاستماع إليهم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم فضلًا عن توضيح القيم الاخلاقية النبيلة وبيان دورها في بناء الأوطان وتحقيق التسامح والمحبة والرحمة بين الناس مؤكدين على أهمية القراءة والعلم والوعي في بناء الافراد، حتى يكونوا نموذجًا مشرفًا لمصرنا الحبيبة وعلى قدر من الكفاءة العالية في أداء واجباتهم وصناعة أمجادهم بأيديهم. 
 

 

الفتوى الالكترونية


وقد أستقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، و الدكتور رفعت عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أسامه الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية والوفد المرافق له من علماء الازهر العالمي للفتوى الالكترونية 

وقال الدكتور رئيس الجامعة، أن علماء الازهر يسهمون في ترسيخ الوعي في نفوس الشباب بقضايا الأمة والنهوض بها في مختلف الأبعاد المعرفية والثقافية والفكرية. 

وفي نهاية اللقاء  ، تقدم علماء الأزهر بخالص الشكر العرفان  الدكتور رئيس الجامعة على حُسن الاستقبال وعلى مدى انتظام والتزام الطلاب في اللقاءات وعلى التقدم الملموس بالجامعة عن كل زيارة يقوموا بها إلي الجامعة.

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انطلاق فعاليات المنصة الوطنية للشباب من محافظة شمال سيناء 

العريش علماء الأزهر حوارية شباب

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