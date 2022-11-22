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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محافظ طوكيو تشيد بالنهضة التنموية والعمرانية في مصر

علم مصر
علم مصر

أشادت محافظ طوكيو يوركي كويكا ، بما لمسته من نهضة تنموية وعمرانية، خلال زيارتها مؤخرا إلى كل من القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، وما شهدته من شبكة طرق حديثة.

جاء ذلك خلال لقاء سفير جمهورية مصر العربية باليابان السفير محمد أبو بكر، بمحافظ طوكيو، عقب عودتها من الزيارة التي قامت بها إلى مصر، حيث أكدت حرصها على زيارة السفارة المصرية في طوكيو؛ للإعراب عن تقديرها وامتنانها للحكومة المصرية على الترتيبات الخاصة بزيارتها الناجحة إلى مصر خلال الشهر الجاري.

وأعربت محافظ طوكيو- حسبما أفادت وزارة الخارجية، اليوم /الثلاثاء/، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- عن سعادتها بما تحقق في مصر من تقدم في مختلف المجالات، كما عبرت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ (COP 27)، حيث شرفت بحضور جلسة حوار ضمن مائدة مستديرة، بمشاركة نحو 60 من قادة الدول والمسئولين الدوليين.

وأشادت بمستوى التعاون الثنائي المتميز بين مصر واليابان، مثنية على تجربة المدارس اليابانية الناجحة في مصر، والتي قامت بتفقد إحداها، فضلاً عن زيارتها إلى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في مدينة برج العرب بالإسكندرية، والتي أشارت إليها باعتبارها نموذجا فريدا للتعاون بين البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي في ظل استقطاب الجامعة للطلبة من الدول الإفريقية عبر المنح التي يقدمها الجانب الياباني.

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