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أخبار البلد

وزير الكهرباء يكرم اسم العالمة سميرة موسى ومتسابقى النصب التذكارى للضبعة

صدى البلد

كرم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، خلال الاحتفال بالعيد النووى الثانى اسم الدكتور سميرة موسى، والدكتور سعيد مرسى، والدكتور ياسين محمد إبراهيم رئيس المحطات النووية الأسبق ، كما تم تكريم الدكتور حامد ميرا رئيس هيية المواد النووية.

وعن جوائز النصب التذكارى تم تكريم فرق العمل من كليات الفنون التطبيقية والعمارة .

وقال الدكتور أمجد الوكيل ، إن الاحتفال بيوم الطاقة النووية يهدف  إلى تنمية الوعي الجماهيري للدور الذي تسهم به الطاقة النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذا تحقيق القبول المجتمعي لمشروع الضبعة النووي.

وشمل الحفل بعض الفقرات الاحتفالية تضم فقرات فلكلورية، تعبر عن تلاحم كل فئات الشعب المصري خلف المشرع فضلا عن اسكتش مسرحي وابريت غنائي عن الطاقة النووية وفيلم وثائقي يعبر عن الإنجازات الخاصة بالدولة المصرية وذلك في عهد رئيس الجمهورية والذي يعبر عن نقل الدولة المصرية إلى أفاق ومستقبل واعد لمصرنا الحبيبة من خلال المشاريع العملاقة والتي تعبر أيضاً عن ميلاد مشروع عملاق تم تأجيله لعقود طويلة لولا القرار الحاسم والإرادة السياسية للدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية وهو مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء. 

وجاءت الاحتفالبة برعاية رئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وسيحضر هذه الاحتفالية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومحافظ مطروح ولفيف من الوزراء  وكبار رجال الدولة وكبار المسئولين بقطاع الطاقة النووية وقطاع الكهرباء والعاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة ونخبة من الفنانين والإعلاميين.

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