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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ضمن «حياة كريمة»|قوى عاملة البحر الأحمر تعلن اختتام الدورة الـ16 للتفصيل والحياكة

صدى البلد

قام سعيد عبد الراضى، مدير عام مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، بتفقد وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية، وذلك بمناسبة اختتام الدورة السادسة عشر على مهنة التفصيل والحياكة للفتيات، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".  

واستمع مدير المديرية خلال تفقده الوحدة إلى آراء المتدربات فى هذه الدورة، ومدى استفادتهن منها في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح عبد الراضى، أن وحدة التدريب تقدم دورات مجانية للمتدربين تنفيذا لخطة التدريب وتوجيهات وزارة القوى العاملة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص التدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة.

وأكد مدير المديرية أن التدريب من أجل التشغيل من أهم محاور القضاء على البطالة، حيث يؤهل الشباب لسوق العمل.

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