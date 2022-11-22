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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«أنا بخير أيتها السنة».. ديوان خضير الزيدي عن هيئة الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي،  ضمن سلسلة الإبداع العربي، ديوان شعر بعنوان «أنا بخير أيتها السنة» للشاعر  العراقي خضير الزيدي.

 

يتناول الديوان «21» قصيدة متنوعة  أبرزها: « أنا بخير، أبي، عن الحب وقميصه، أحبك، تأمل في كتاب الإنسان، عاثر الحظ أنا، خراب، بغداد، امرأة، بلاد، ضريح اسمه داود».

 

 

 

 

ويقول الشاعر في قصيدة عنها وعن ذكرياتها:

لا أريد منك.. أن تتذكري أني أحبك

المهم هنا

كل هذه الحرائق التي تلتهم حديقتي

وأنا أصرح أنني أحبك

ماذا أفعل بدمعتك وحنينك

ما الذي يقدمه شعرك القصير وحبل غسيلك؟

الذي يخصني أنني أحبك

مثل مسبحة أبي ونظارته

كان يراك ويشير إليك

نعم لا أريد أكثر من الحفاظ 

على كوخك وبعض الماشية.

خضير الزيدي، من مواليد العراق عام ١٩٦٩، وهو ناقد فني وشاعر، عمل في حقلي الصحافة والإعلام، محررا في مجلتي الآن ومسارات الثقافية، وعمل معدا البرامج ثقافية واجتماعية وسياسية أصدر كتابه الشعري الأول «كلمات خارج الاقفاص» عن دار الزاهرة للنشر والتوزيع في فلسطين عام ٢٠٠١، له كتب في الفن التشكيلي، فاخر محمد بلاغة العلامة الحية، عن دار أمل في دمشق.

 

وصدر له كتاب: الصياغات التعبيرية في النحت العراقي، عند دار الجندي فلسطين، وكتاب: التشابه والاختلافات حوارات في الفن، عن دار الجندي فلسطين، وکتاب: ترميم الذاكرة عن تجربة الفنان عبد الكريم السعدون، صدر في أسبانيا.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين العساسي سلسلة الإبداع العربى أنا بخير أيتها السنة العراقي خضير الزيدي

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