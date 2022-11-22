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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين الجامعة العربية يشهد احتفال أكاديمية العلوم والتكنولوجيا باليوبيل الذهبي

صدى البلد

   شهد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، احتفال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على تأسيسها.
أُقيم الاحتفال بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير بمحافظة الإسكندرية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزراء النقل العرب أعضاء الجمعية العامة للأكاديمية، ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، ومدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: "أشعر بالفخر والاعتزاز لمشاركتي في هذا الاحتفال"، مشيرًا إلى أن "مسيرة بناء هذا الصرح الأكاديمي بدأت بنظرة طموحة طُرحت في رحاب جامعة الدول العربية عام 1970".
وأضاف أبو الغيط أن جهود الدكتور جمال مختار مؤسس الأكاديمية تستحق كل التقدير، إذ رعى الأكاديمية منذ بدايتها وحرص على بناء الخطوة تلو الأخرى، لافتًا إلى أن الإدارة الحالية للأكاديمية سارت على خطى المؤسسين وأصبحت حاليا في مصاف الجامعات المعترف بها دولياً.
وتابع أبو الغيط: "لقد كنت شاهدا على نجاحات هذا الصرح العلمي، وسيكون مستقبل هذه الأكاديمية أكثر إشراقا وازدهارا، حيث إن ما نشهده اليوم يستحق التحية والتقدير، وأتوجه بخالص الشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجميع العاملين بالأكاديمية على جهودهم وعملهم الدؤوب، فهي بحق نموذج ناجح للمنظمات العربية المتخصصة".
وأكد أبو الغيط أن ثروة العالم العربي هي شبابه، وأن "رخاء دولنا العربية يمر عبر استثمار هذه الثروة"، معربًا عن ثقته بأن الأكاديمية ستواصل مسيرتها الريادية.
من جانبه، هنَّأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي أسرة الأكاديمية على مرور 50 عاماً، قائلًا إن الأكاديمية تعد إحدى آليات العمل العربي المشترك، متوجهاً بالشكر لكل من ساهم في نمو وتطوير هذا الصرح العلمي حتى أصبح في هذه المكانة المرموقة.
بدوره، رحب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالحضور، قائلًا: "إذا كانت الأكاديمية قد حققت التقدم والتميز في تحقيق أهدافها، فإن فضل جامعة الدول العربية بقيادة أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة لابد أن نقدره حق قدره، وأن تعمل الأكاديمية في كل مجالاتها وهي أهل لهذا الفضل، وكان الأمين العام دائما يتابع أعمال الأكاديمية ويدعمها ويدفع للانطلاق في طريق الرقي والتقدم"، مقدمًا الشكر لجميع الأمناء والمساعدين على تعاونهم ومشاركة الأكاديمية في العمل لتحقيق أهدافها.
وأضاف: "لقد شهدت الأكاديمية نقلة نوعية جديدة للدراسة الجامعية، إذ أصبحت منصة تجمع تحت مظلتها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والكوادر البشرية، وهو الأمر الذي حقق قفزات تطويرية متلاحقة على مدى فترات متعاقبة لتحقيق شمولية التطوير في السياسة التعليمية والتأهيل والتدريب في ظل عصر الثورة الصناعية ومتطلبات الذكاء الاصطناعي، وحققت تقييما مميزا في تصنيف QS خلال عام 2022، وقد حصلت الأكاديمية وبجدارة على تقييم الخمس نجوم كتقييم عام للجامعة، وتعد QS من أكبر جهتين لتقييم الجامعات في العالم، وبذلك تعتبر الأكاديمية أول جامعة على مستوى جامعات مصر تحصل على تقييم 5 نجوم في سبعة مؤشرات مختلفة ضمن تقييم".
وتابع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن الأكاديمية حققت نقلة نوعية في ترتيب الجامعات على مختلف المستويات محليا وعالميا وفقا لتصنيف التايمز للتعليم العالي في جودة التعليم، وهو من أكبر أربعة نظم لتقييم الجامعات العالمية، ففي عام 2022، احتلت الأكاديمية المركز الأول على مستوى جامعات مصر من بين 36 جامعة مصرية، والمركز 14 من بين 100 جامعة عربية، والمركز 112 على مستوى جامعات العالم من بين 1406 جامعة دولية.
وأشار إلى أن الأكاديمية حققت تقدما في تقييم يوليو 2022 الخاص بالتصنيف الدولي للجامعات WEBOMETRICS ليصل إلى 2075، وبعد أن كان ترتيب الأكاديمية في عام 2011 هو 5140، وذلك من إجمالي 31 ألف جامعة، والمركز 23 من بين 683 جامعة في شمال إفريقيا، والمركز 50 من بين 2049 جامعة إفريقية، والمركز 64 من بين 1346 جامعة عربية.
تضمن الحفل استعراض أبرز النماذج المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات، إلى جانب طابور عرض مجموعات طلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا للسنوات الدراسية المختلفة حاملين أعلام الدول العربية، وعلم الأكاديمية العربية وكلية النقل البحري والتكنولوجيا، إلى جانب عروض للإشارات البحرية واللياقة البدنية والدفاع عن النفس.
 
 

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