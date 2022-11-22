عبد المنعم يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي

بدأ محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن عبد المنعم، شارك في التدريبات الجماعية بداية من اليوم مرتديا قناع الوجه الطبي.

وأشار طبيب الفريق إلى أن عبد المنعم أنهى مرحلة التأهيل والتدريب المنفرد التي خضع لها بعد جراحة الأنف التي أجراها مؤخرا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها الأحد القادم على ملعب الأهلي we السلام.