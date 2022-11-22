خبراء يكشفون أهمية تطوير نظام التعليم قبل الجامعي للحصول على خدمة عالية الجودة.. ويؤكدون: هناك ثورة حدثت في تطوير المناهج.. وضرورة ملحة لإنقاذ الطلاب وأولياء الأمور

خبراء تعليم:

نظام التعليم قبل الجامعي في مصر يقدم تعليما عالي الجودة

يجب تطوير نظام التعليم قبل الجامعي للحصول على خدمة عالية الجودة

ضرورة ملحة لإنقاذ الطلاب وأولياء الأمور

ثورة حدثت في تطوير المناهج

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة تتبنى خطة طموحة لإصلاح التعليم قبل الجامعي، لتتحول من التعليم إلى التعلم.

وقال إن الوزارة تحقق إنجازات ملموسة للإسهام في بناء الإنسان المصري من خلال نظام تعليم عصري يرقى إلى أحدث المعايير العالمية، وتطوير عملية التدريس والتعلم لضمان التأكد من تحصيل الطلاب لنواتج التعلم الحقيقية، مع دمج وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، بالتطوير الكبير الذي تشهده منظومة التعليم الأساسي في مرحلة رياض الأطفال والابتدائي.

وقال الدكتور تامر شوقي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن هذه المرحلة التعليمية شهدت تطورا ملحوظا وملموسا بشكل كبير في العديد من المجالات والقطاعات، وإن ما يتم إنجازه على أرض الواقع الآن كان يحتاج إلى عقود كثيرة.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن هناك العديد من الدلائل للتطوير في المنظومة التعليمية والمناهج الدراسية، فوفقاً للتصريحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم، يتم حالياً تعديل بعض آليات تنفيذ خطة تطوير التعليم بما يتوافق مع المعطيات الاجتماعية بالمدارس، والاستفادة من التكنولوجيا في التدريس؛ لتوفير الوقت اللازم لممارسة الأنشطة بالتعاون مع وزارات أخرى، ما يؤكد العمل بالنظرة الشاملة للتطوير وأن التعليم هو قضية عامة وليس متعلقا بوزارة التعليم فقط.

وأكد الدكتور تامر شوقي، أن الأمر لم يقتصر على تطوير المناهج وطرق التدريس والتقويم واستحداث كليات جديدة وتخصصات وبرامج جديدة، ولكن حتى على مستوى توفير بيئة تعلم آمنة ومناخ تعليمي صحي وملائم، وقد بدا ذلك واضحا في الاهتمام الشديد الذي أولته الدولة للوجبات المدرسية، وحرصها على بناء العديد من المدارس والفصول لتقليل الكثافة داخل الفصول الدراسية.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن هناك العديد من الاهتمام بتنمية المعلمين لتطوير قدراتهم في إدارة وإنتاج المعرفة في التعليم، كما يتم استحداث مقرر المشروعات البحثية بدء من الصف السادس الابتدائي، والاهتمام بالتصحيح الإلكتروني دون تدخل للعنصر البشري، ودراسة إمكانية أن يعيد طالب شهادة الثانوية العامة السنة كاملة مع ضوابط تضمن مبدأ تكافؤ الفرص، كل هذا يدل على أن هناك خطوات جادة لإنجاح مسيرة تطوير التعليم والتي لا مفر منها لأي أمة تنشد التقدم والرقي.

من جانب آخر، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى وضع مناهج جديدة على أسس مختلفة هي الفهم والتفكير النقدي ومحورية الطالب والتطبيق العملي والإعداد للمستقبل واستخدام التكنولوجيا من خلال وضع مناهج تعليمية جديدة في كل المراحل التعليمية، بدءاً من رياض الأطفال ويستمر حتى الصف الثالث الثانوي.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن اكتساب وتنمية مهارات التفكير لدى الطالب أحد أهم المجالات المهمة في تطوير المناهج، ليصيح أكثر قدرة على إدارة قدراته الذهنية لكي يستطيع مواجهة المواقف الحياتية، لمواكبة التطور المعرفي والتقني.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن التكنولوجيا الحديثة وفرت فرصا تعليمية واسعة استفاد منها الطلاب والمعلمون من خلال دمجها فى المخطط التعليمى لهم، كاستخدام الأجهزة الإلكترونية مثل جهاز الكمبيوتر والتابلت والهواتف الذكية، ما أدى إلى زيادة اهتمام الطلاب بالتعليم وارتفاع مستوى تفاعلهم.

وقال الدكتور حسن شحاتة، إن تطوير مناهج جديدة لوظائف المستقبل سيسهم في معرفة الطلاب بتحديات المستقبل والمهارات المطلوبة للمهن المختلفة، بالإضافة إلى الاطلاع على مناهج جديدة خلقت في المجتمع بسبب التكنولوجيا الراهنة.

وأعلن الخبير التربوي، أن تحديث وتطوير التعليم في مصر يطبق ثقافة التفكير بدلا من ثقافة التلقين، وأن المناهج تبنى بمعايير تراعى طبيعة المتعلم، وتوجهات المجتمع ووضع التعليم المصرى في إطار المنافسة العالمية، وأن تطوير التعليم يأتي لبناء إنسان جديد.

وأضاف أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن عوامل نجاح التطوير هي أهداف المحتويات التعليمية في إكساب المتعلمين مهارات الملاحظة والتنظيم والمقارنة والتصنيف والاستنتاج وغيرها من مهارات التفكير.

وبين أن إيجابيات التطوير تتمثل في توظيف الأنشطة بمختلف أنواعها في المناهج الدراسية، والاهتمام بتوفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن رقمنة المناهج الدراسية والاعتماد على المنصات التعليمية بما يوفر المادة التعليمية للطالب في أي وقت وأي مكان.

ولفت “شحاتة” إلى أن الدولة بدأت في اتخاذ إجراءات لتعيين عدد من المعلمين من خلال خطة زمنية قصيرة المدى لسد العجز في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى إعادة الدور التربوي المتكامل للمدرسة من خلال التركيز على ممارسة الأنشطة المختلفة جنبا إلى جنب مع دراسة مقررات عصرية ومناهج وفقا للمعايير العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور ماجد أبو العينين، العميد السابق لكلية التربية بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم تعمل على استكمال منظومة تطوير التعليم مع تغيير بعض آليات التنفيذ، لأن التطوير يحمل إيجابيات كثيرة على الطالب أولاً، ثم ولي الأمر والمجتمع بأكمله.

وأوضح العميد السابق لكلية التربية بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تطوير المناهج الدراسية يعتبر وسيلة لتطوير عملية التعليم على كل المستويات بداية من المرحلة المبكرة ووصولاً إلى المرحلة الثانوية، وذلك من خلال التطور المعرفي الذي يمر به الطالب من اكتساب مهارات حسب المرحلة.

وتابع: “ففى المراحل المبكرة يجب التركيز على مهارات القراءة والكتابة، أما فى المرحلة الابتدائية وصولاً الى المرحلة الثانوية، يتم التركيز على مهارات أخرى كالرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى إعداد طرق جديدة للتقييم لتقيس مدى المعرفة لدى الطلاب، فهذا يعتبر أمراً مهما”.

وقال الخبير التربوي، إنه تم بالفعل اتخاذ خطوات عديدة في التطوير، منها تعديل نظام الدراسة بالصفوف الأولى بالتعليم الابتدائي، ونظام الثانوية العامة، وفتح المدارس اليابانية، والمدارس التكنولوجية، وخطوات أخرى لتطوير نظام التعليم المتعارف عليه من النمط التقليدي غير الواقعي إلى التعليم العصري المرتبط بالواقع، واستخدام التكنولوجيا في التدريس والتقويم.

وأضاف العميد السابق لكلية التربية بجامعة عين شمس، أن عملية التطوير أمر ضروري ولها العديد من الدوافع، لأن الصدمة الحقيقية التي شاهدها المجتمع ما قبل التطوير كانت هي الدافع لتقبله للتطوير، وتتمثل هذه الصدمة في أن خريجي المدارس الإعدادية كانوا لا يجيدون القراءة والكتابة والتعبير، وأن خريج الثانوية الحاصل على مجموع يتجاوز الـ98% غير قادر أحياناً على أن يلتحق بالكلية التي يريدها.

وذكر الدكتور ماجد أبوالعينين، أن من ضمن الدوافع وجود نسبة كبيرة ممن يقبلون بالكليات كانوا يتعثرون في سنوات دراستهم الأولى بالجامعة؛ لأن التعليم والتقويم كان يعتمد على الحفظ والتلقين، وتجاوز الامتحان بأعلى الدرجات ليس إلا، أما عن العمليات العقلية العليا مثل التحليل والتركيب أو الاستقراء والاستنباط؛ فلم تلق الاهتمام الكافي لتنمية القدرة على حل المشكلات باستخدام التفكير العلمي، وذلك في ضوء الموضوعات الدراسية، وهذه فقط بعض ملامح ما يتم التغلب عليه حالياً وتمثل دوافع للتطوير.