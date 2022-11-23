بعد موافقة النواب.. 5 أهداف لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

ويستهدف مشروع القانون إلى تحقيق ما يلي :

1- وضع إطار تشريعي دائم لتنظيم تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابع.

2- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.

3- الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية .

4- حُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء .

5- الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.