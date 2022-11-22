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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الشرطة الصينية بعد مقتل 38 شخصا في حريق مصنع

لقطة من الحريق بالصين
لقطة من الحريق بالصين

أسفر حريق ضخم في مصنع بوسط الصين عن مقتل عشرات الأشخاص، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية، وهو الأحدث في سلسلة من الحوادث الصناعية المميتة التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وذكرت صحيفة هينان ديلي الحكومية اليوم الثلاثاء أنه تم العثور على شخصين تم الإبلاغ عن فقدهما في السابق بعد حريق في مصنع أنيانج بمقاطعة خنان ، ما رفع عدد القتلى إلى 38.

وذكرت قناة (سي.سي.تي.في) الحكومية اليوم الثلاثاء أن اثنين آخرين يعالجان من إصابات طفيفة.
 

واحتجزت الشرطة عددًا غير محدد من المشتبه بهم على صلة بالحريق ، الذي استغرق إخماده من رجال الإطفاء سبع ساعات.

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وفقا للنتائج الأولية، فإن الحريق نتج عن انتهاكات لبروتوكولات اللحام الكهربائي ، حسب صحيفة هينان ديلي ، نقلاً عن السلطات.

وشهدت الصين سلسلة من الحوادث الصناعية في السنوات الأخيرة خلفت العشرات من القتلى ، مما أثار مخاوف بشأن السلامة العامة.

في عام 2015 ، لقي ما لا يقل عن 173 شخصًا مصرعهم بعد سلسلة انفجارات في مستودع للمواد الكيميائية في مدينة تيانجين الساحلية الشمالية.
في أكتوبر الماضي ، لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 30 في انفجار قوي بمطعم في مدينة شنيانج شمال شرق البلاد. وقع الانفجار الغازي في مبنى سكني وتجاري متعدد الاستخدامات.

وفي يونيو من هذا العام ، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه بعد اندلاع حريق في مجمع للبتروكيماويات في شنجهاي.

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