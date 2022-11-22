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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هتوصل مشوارك في دقايق.. ما لاتعرفه عن محاور ربط شرق القاهرة بجنوبها

محور ياسر رزق
محور ياسر رزق

تعمل الدولة على إقامة عدة محاور مرورية لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خطة تيسير الحركة المرورية والحد من استهلاك الوقود في الزحام وطول المسافات.

ولعل ابرز تلك المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية محور ياسر رزق.

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وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن محاور ربط شرق القاهرة بجنوبها الجديدة:

1-محور ياسر رزق:

  1. يبلغ طوله ٩ كم تقريبًا
  2. عرضه ٥ حارات لكل اتجاه
  3. يصل بين محورى المشير والحضارات
  4. يربط منطقة وسط المدينة وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم
  5. يمر على موقف الأتوبيسات بنهاية شارع ٩ بالمقطم
  6. بدايته هي نقطة تقاطعه مع محور سميرة موسى
  7. نهايته شارع صلاح سالم والأوتوستراد.

2 محور حسب الله الكفراوي:

  1. يبلغ طوله ١٧ كم تقريبًا
  2. عرضه من ٤ - ٨ حارة  لكل إتجاه
  3. يربط المحور المقطم والاسمرات بشرق القاهرة
  4. يشمل ٤ كباري باجمالي اطوال ٢.٨ كم
  5. يربط ٥ مناطق ( الأسمرات والقطامية والدائري والاوتوستراد والمعادي )
  6. يربط الأسمرات من الطريق الدائري حتى طريق الاوتوستراد بالمعادي بطول ٦ كم
  7. يشمل إنشاء نفق أسفل الطريق وإنشاء طرق جديدة بطول ٣.٢ كم
  8. تقع بداية المحور فى شارع اللاسلكى بالمعادي الجديدة ونهايته في شارع ٩ بالمقطم وطريق المحاور ومحور الشهيد .

3- محور د.سميرة موسى

  1. يبلغ طوله ١٠ كم تقريبا
  2. عرضه ٥ حارات لكل اتجاه
  3. المحور يوازي الطريق الدائري جنوب حي الأسمرات
  4. يتقاطع المحور مع محور الشهيد ثم محور المشير محمد على فهمى ثم محور اللواء عمر سليمان ثم محور المشير طنطاوي ثم محور طه حسين أو محور الطريق الدائري
  5. بداية المحور من محور ياسر رزق أسفل محور حسب الله الكفراوي ونهايته الطريق الدائرى أو طه حسين بالقاهرة الجديدة بشكل يساعد على سهولة وسرعة الحركة المرورية للمواطنين بمختلف أحياء القاهرة .

و هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .
 

محاور شرق القاهرة الحركة المرورية محور ياسر رزق محور د سميرة موسى محور حسب الله الكفراوي

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