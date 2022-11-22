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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : إنجازات قطاع النقل في مصر إعجاز

اجتماع لجنة النقل
اجتماع لجنة النقل

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم  برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات ، طلب إحاطة مقدم من النائبه نانسى نعيم مهنى، وزكريا حسان، بشأن غلق الطريق الصحراوى الشرقى (طريق الجيش) فى المسافة من حلوان وحتى المنيا مما ترتب عليه معاناة شديدة للمواطنين.

والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس ، بشأن عدم الانتهاء من أعمال طريق أسيوط  القاهرة الشرقى، الذي بدأ العمل به منذ عدة سنوات.

وقالت النائبة نانسي نعيم ان الطريق الصحراوي الشرقي يمثل معاناة في التبديل ما بين الطريق الشرقي والغربي للوصول للقاهرة مما يعرض حياتهم للخطر حيث ان الطريق غير ممهد ويكلفهم نحو ٩ ساعات سفر من سوهاج وصولا للقاهرة.

ومن جانبه قال حسام بدر الدين رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري بوزارة النقل ، أنه سيتم الإنتهاء من الطريق خلال شهر مارس 2023، وذلك في القطاع الذي سيتم تنفيذه من هيئة الطرق الطرق والكباري بوزارة النقل وأيضا الجزء الخاص الذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية.

ومن جانبه قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات ، إن ما تشهده مصر من انجازات في مجال النقل يمثل اعجاز ، وبالتالي يجب علينا جميعا أن نحافظ على هذه الإنجازات وان يتم تنفيذ الأعمال في مواعيدها حتى يتم إكتمال المنظومة ويشعر بها المواطن، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يحرص على توفير حياة كريمة للمواطن وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

أوصت لجنة النقل والمواصلات بموافاتها اللجنه  بخطاب رسمي  خلال اسبوعين  يتضمن البرنامج الزمني للإنتهاء من الطريق الصحراوي الشرقي فى المسافة من حلوان وحتى المنيا.

لجنة النقل لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب الطريق الصحراوي الطريق الصحراوى الشرقى

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