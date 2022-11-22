أداء رائع وشرف للرياضة العربية.. أبو الغيط يهنئ السعودية بفوزها على الأرجنتين

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن خالص التهنئة للمنتخب السعودي علي فوزه المستحق على الارجنتين.

وأشاد أبو الغيط بالأداء الرائع للمنتخب؛ معبرا خلال تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التدوين تويتر؛ بالأداء الرائع والروح العالية التي شرفت الرياضة العربية وأسعدت الجماهير العربية متمنيا توالي الإنتصارات العربية في البطولة.



وسجل منتخب السعودية فوزاً للتاريخ بهزيمته لمنافسه منتخب الأرجنتين (2-1) ضمن أولى مواجهات المجموعة الثالثة من كأس العالم FIFA قطر 2022™ على ستاد لوسيل الثلاثاء.