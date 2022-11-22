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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تسأل وزير السياحة عن جهود استرداد حجر رشيد

النائبة رشا كليب
النائبة رشا كليب

وجهت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالا لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى حول جهود استرداد حجر رشيد ،  وقالت  خلال الجلسة العامة “ احتفلنا بالذكرى الـ200 على فك رموز حجر رشيد ماذا عن جهود استرداده”.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة موجهة لوزير السياحة و الآثار أحمد عيسى ،  وخلال مناقشة 73 أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وعن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وتنشيط السياحة العلاجية، وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.

وقالت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  للوزير ، ما حقيقة ما تردد حول أنه لم يرد طلبات رسمية من الحكومة المصرية لاسترداد حجر رشيد ، مضيفة “ :  هل هناك خطوات رسمية و حكومية لاسترداد حجر رشيد أم لا”.

وأوضحت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، ما الجهود التي تستهدف ضم مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة لقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وأضافت: " المدينة ثاني أكبر تجمع للآثار الإسلامية  بعد مدينة القاهرة ، و بها ما يقرب  39 مبنى اثري تحافظ على طابعها الإسلامي و التراثي الفريد و تحويل ، واختتمت قائلة ما الذي يتم الأن لإعادة احياء المشروع .

محافظة البحيرة وزير السياحة تنشيط السياحة مجلس النواب الحكومة المصرية

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