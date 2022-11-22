زاخاروفا: قلوب الساسة البولنديين سوداء ومفعمة بـ الروسفوبيا

اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السياسيين البولنديين بأنهم منخرطون في الروسفوبيا "بسبب سواد قلوبهم".

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا في حديث للصحفيين: "هذه الروسفوبيا المقرفة المندفعة تعبر عن كراهية شديدة لبلادنا تتخطى حدود المعقول. للأسف واصل عدد من السياسيين البولنديين ممارسة فقط ذلك على مدى العقود الماضية –البعض منهم بسبب سواد قلبه وروحه والبعض الآخر طمعا بأموال الغرب الجماعي.. لم يحاول أي منهم إخفاء ذلك".

قبل الحرب الروسية

وأشارت المتحدثة إلى أن التهجمات المفعمة بالروسفوبيا بدأت قبل انطلاق العملية العسكرية الخاصة بوقت طويل.

يذكر أن وزارة الخارجية البولندية أعلنت في وقت سابق رفضها السماح لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي سيعقد في 1 و2 ديسمبر القادم.

وأعلنت الخارجية الروسية، أن قرار بولندا رفض السماح للوزير الروسي بالمشاركة في جلسة المنظمة في لودزي لا سابق له وهو مستفز.